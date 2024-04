Wolfenbüttel. Meik Multerer ist Wolfenbütteler Bezirksschornsteinfeger. Warum Schornsteinfeger Glück bringen und welche Traditionen es weltweit gibt.

Während Meik Multerer auf dem Weg zu einem Termin ist, hält ihn eine Frau auf, um an einem Knopf seiner Schornsteinfegeruniform zu drehen. Solche Szenen sind für den Bezirksschornsteinfeger nicht ungewöhnlich. Vor allem ältere Menschen bitten ihn regelmäßig, ein Centstück zu reiben oder eben an den Uniformknöpfen zu drehen – beides soll Glück bringen. Der 41-jährige Multerer begegnet solchen Ritualen mit einem Lächeln. „Natürlich bringt das Glück“, bestätigt er gern.

Glücksbringende Bräuche gehören zur Tradition der Schornsteinfeger

Woher diese Bräuche stammen, weiß Multerer genau: „Früher brachte der Schornsteinfeger tatsächlich Glück ins Haus“, erklärt er. Im 18. Jahrhundert hätten die regelmäßigen Besuche des Schornsteinfegers eine entscheidende Rolle dabei gespielt, Brände in den Häusern zu verhindern.

Multerer setzt mit seiner Arbeit eine Familientradition fort und ist schon die dritte Generation in den Reihen der Schornsteinfeger. Die nächste Generation steht ebenfalls in den Startlöchern: Sein Sohn Jamecy hat sich entschieden, das Handwerk von der Pike an zu lernen und ist nun Lehrling im zweiten Lehrjahr im Betrieb des Vaters.

Wolfenbütteler Schornsteinfeger wurde erneut Kehrbezirk in Wolfenbüttel zugewiesen

Erst kürzlich wurde Multerer erneut für sieben Jahre die Verantwortung für seinen Kehrbezirk in Wolfenbüttel übertragen, den er bereits seit 2017 führt. Alle sieben Jahre muss er sich hierfür erneut bewerben. „Dabei wird anhand eines Punktesystems die Eignung anhand verschiedener Kriterien jedes Mal neu beurteilt“, erläutert der vierfache Vater. Zudem ist Multerer als Obmann für den Landkreis Wolfenbüttel tätig. In dieser Rolle nimmt er eine besondere Vertrauens- und Vermittlungsposition ein.

Arbeit eines Wolfenbütteler Schornsteinfegers im Laufe der Zeit

Auf die Frage nach seinem wichtigsten Arbeitswerkzeug, muss Multerer schmunzeln und legt sein Handy auf den Tisch. „Darauf laufen verschiedene Verwaltungs-Apps, mit denen ich Termine koordiniere“, erklärt er. Das Gerät sei auch unverzichtbar, um Mängel zu fotografieren.

Der Verwaltungsaufwand in seinem Beruf würde stetig wachsen. „Viele Menschen senden E-Mails, um zu klären, ob sie einen bestimmten Kamin oder eine spezielle Heizung installieren dürfen“, sagt er. Tätigkeiten dieser Art würden mittlerweile zwei volle Arbeitstage pro Woche in Anspruch nehmen.

Auch sonst befinde sich der Berufsstand im Wandel: Während der Beruf des Schornsteinfegers früher wörtlich zu verstehen war – das Fegen des Schornsteins – habe sich seither viel verändert. Das Messen von Öl- und Gasheizungen nehme zum Beispiel sehr viel Platz ein.

Einfluss des Gebäudeenergiegesetzes auf Wolfenbütteler Schornsteinfeger

Multerer prognostiziert, dass der Beruf des Schornsteinfegers durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) tiefgreifend verändert wird, da ab 2045 Öl- und Gasheizungen nicht mehr erlaubt sein werden. Eine seiner Hauptaufgaben, das Messen, entfällt somit. Das zwinge ihn dazu, seinen Betrieb umzustrukturieren und sich neue Aufgabenfelder zu erschließen. Bereits 2007 ließ er sich zum Energieberater ausbilden und kann nun Energieausweise ausstellen. Auch im Bereich der Wärmepumpen bilde er sich und seine Mitarbeiter stetig fort.

Multerer führt Schweden als Beispiel für eine erfolgreiche Energieumstellung an. Dort hat laut ihm ein frühzeitiger Umdenkprozess stattgefunden, der es dem Land ermöglichte, Strom aus eigenen Quellen zu moderaten Preisen bereitzustellen. Im Gegensatz dazu habe sich Deutschland auf billiges Öl und Gas aus externen Quellen verlassen und stehe nun unter erheblichem Druck.

Berufsalltag eines Wolfenbütteler Schornsteinfegers

Rund 25 Haushaltstermine habe er im Schnitt am Tag. „Ein beachtlicher Teil der Leute ist zum vereinbarten Termin nicht zu Hause“, berichtet der Bezirksschornsteinfeger. Die Koordination der Termine gestaltet sich heute schwieriger. „Viele Menschen sind von 7 bis 17 Uhr nicht daheim und haben auch niemanden in der Nachbarschaft oder Familie, der einspringen könnte. Der Zeitdruck auf die Menschen hat im Vergleich zu früher deutlich zugenommen“, erklärt er.

Wolfenbütteler Schornsteinfeger nehmen am Schoduvel in Braunschweig teil

Multerers Leidenschaft für seinen Beruf zeigt sich auch darin, dass er beim jährlichen Braunschweiger Schoduvel eine Gruppe von Schornsteinfegern organisiert, die während des Umzugs Luftküsschen verteilen. Außerdem nahm er letztes Jahr an einem internationalen Schornsteinfegertreffen – dem sogenannten Spazzacamino - in einem kleinen italienischen Bergdorf teil. Dort lernte er die unterschiedlichen Trachten der Schornsteinfeger kennen: Während das Halstuch in Deutschland weiß ist, tragen schwedische Schornsteinfeger ein gelbes und englische ein rotes Halstuch.

Internationale Unterschiede im Schornsteinfeger-Beruf

Solche internationalen Treffen offenbaren auch weitere Unterschiede im Beruf: In England, so erfährt Multerer, gibt es viele Todesfälle durch Kohlenmonoxidvergiftungen, was auf das Fehlen einer verpflichtenden Überprüfungsordnung zurückzuführen sei. In England würden Heizungsräume und ähnliche Einrichtungen oft nicht kontrolliert werden, da ein entsprechendes Kontrollorgan fehlt. Multerer reflektiert: „Das Abwägen zwischen Sicherheit und Freiheit ist manchmal ein schwieriger Prozess.“

Bei dem internationalen Treffen erlebte Multerer auf der Bühne auch einen 90-jährigen, dessen Schicksal tief in der Geschichte verwurzelt ist: Er war Teil einer langen Tradition sogenannter „Kaminfegerkinder“, einer Tradition, die bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht. Als Kinder mussten sie, aus wirtschaftlicher Not, das familiäre Umfeld verlassen, um in Europa als Schornsteinfeger zu arbeiten. Die geringe Größe der kleinen Jungen prädestinierte sie dafür, in enge Schornsteine zu klettern, wo sie unter erbärmlichen Bedingungen arbeiteten und dem Schmutz schutzlos ausgeliefert waren. Viele Kinder in ähnlichen Situationen zahlten dafür mit ihrem Leben. Multerer: „Die tragischen Schicksale von Kaminfegerkindern werden auch im Spielfilm „Die schwarzen Brüder“ aufgegriffen, in dem Moritz Bleibtreu mitspielt.“

Das Schöne am Berufs des Schornsteinfegers

Das Schönste an dem Beruf des Schornsteinfegers sei der Kontakt zu den Menschen, so Multerer. Viele kenne er bereits seit ihrer Kindheit und begleite sie beim Heranwachsen. „Eine Mutter erzählte mir einmal, ihre Tochter wolle Schornsteinfegerin werden, weil sie mich immer auf dem Dach sah – sowas berührt mich natürlich sehr“, sagt er.

Immer mehr Frauen werden Schornsteinfeger

Zudem nehme die Zahl der Frauen im Beruf zu. „In der Berufsschule meines Sohnes sind von 25 Lehrlingen mittlerweile acht Mädchen“, berichtet er, ein deutlicher Anstieg gegenüber früher. Multerer vermutet, dass dies mit einem gesellschaftlichen Wandel zusammenhängt. „Heutzutage sagen Eltern nicht mehr zu einem Mädchen, du musst Tierarzthelferin oder Zahnarzthelferin werden, sondern bieten ihren Kindern freie Berufswahl“. Er beobachtet zudem, dass Frauen oft ein Mehr an Empathie im Umgang mit Kunden zeigen, während bei einigen seiner männlichen Kollegen schnell die „Scheuklappen“ aufziehen.

Prioritäten des Wolfenbütteler Bezirksschornsteinfegers

Multerer betreibt den Instagram-Kanal @meikmulterer, wo er sich als Ehemann und Vater von vier Kindern sowie nachfolgend als Schornsteinfeger beschreibt. Diese Reihenfolge spiegelt auch seine Prioritäten wider, wie er betont. Sein Hauptziel sei es, Familie und Beruf in Einklang zu bringen. Seine Frau Sabrina und sein Sohn sind bereits in den Betrieb integriert. „Auch meine Angestellten Frank und Jan fühlen sich quasi wie Familie an“, erzählt er.

„Wenn Familie und Job so eng miteinander verwoben sind, ist es so, als würde man immer und gleichzeitig nie arbeiten“, reflektiert der Schornsteinfeger. Er ist dankbar, dass er beides so gut vereinbaren kann: „Andernfalls wäre ich sehr unglücklich, und das wäre das Schlimmste“, gesteht er.

