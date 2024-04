Harz. Genießen wie zu Hause: In diesen Hofcafés wird der Kuchen noch mit viel Liebe selbst gebacken. Hier ist die Übersicht

Hier schmeckt die Torte meistens besser als zu Hause: In den gemütlichen Hofcafés im Harz lässt es sich wunderbar entspannen. Mit gutem Kaffee, leckerem Tee, Torte, Kuchen oder Waffel kann man hier einen ganzen Nachmittag verbringen.

In Hofcafés werden die Gäste mit selbstgemachten, regionalen und saisonalen Spezialitäten verwöhnt. Es kommt fast ausschließlich Selbstgemachtes auf den Tisch - bis auf den Kaffee, der natürlich nicht im Harz angebaut wird.

Manches Mal können die Gäste im Café auch Handgemachtes erwerben. Einige Hofcafés im Harz werden unter anderem vorgestellt in dem Buch „Cafés & Ateliers im Harz“ von Miriam Fuchs. „Besondere Menschen und Orte laden ein“ heißt es auf dem Titelcover - und das zurecht. Denn die gemütlichen Hofcafés sind besondere Orte für sich.

Wer sie entdecken will, findet alle Infos in unserer Übersicht.

Müller‘s Hofcafé Bartolfelde

Müllers Hofcafé in Bartolfelde. © HK | Karl-Heinz Wolter

Unscheinbar im Hof versteckt liegt dieses gemütliche Fleckchen: Müllers Hof-Café und Bacchus-Keller in der Bartolfelder Straße 41 in Bartolfelde. Wer hier gemütliche Stunden verbringen will, muss am Wochenende einkehren. Geöffnet ist hier von Freitag bis Sonntag jeweils von 14 bis 17 Uhr. Es lohnt sich aber, aufs Wochenende zu warten. Denn hier sind die Torten garantiert selbst gemacht und die Stücke auf dem Teller so groß, dass man danach kein Abendessen mehr braucht.

Wer mag, darf sich im Sommer hinter das Café in den lauschigen Garten setzen.

Adresse: Müllers Hofcafé und Bacchus-Keller, Bartolfelder Straße 41, Bartolfelde

Öffnungszeiten: Freitag, Samstag, Sonntag, 14 bis 17 Uhr

Reservierungen für Feiern oder für den Nachmittag: Telefon 05524/89420

Parken: Direkt an der Straße gegenüber vom Hofeingang oder auf dem Hof.

Herzallerliebst in Barbis

Direkt an der Ortsdurchfahrt in Barbis gelegen, hört man drinnen im Café aber gar nichts vom Straßenlärm. Die Kaffeestube in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre lädt zum Verweilen ein. „Frisch & regional“ ist hier das Motto. Der Kuchen ist selbst gebacken, der Kaffee handgebrüht, serviert wird mit viel Liebe. Willkommen sind Gäste in der Kaffeestube jeden Sonntag. Neben der Kaffeestube gibt es hier auch eine Ferienwohnung sowie ein Lädchen, in dem Dekorationsartikel erhältlich sind.

Adresse: Herzallerliebst, Barbiser Str. 97, Barbis

Öffnungszeiten: Sonntag, 13 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung

Reservierungen und Infos: 05524/1275

Parken: an der Straße

Nur Barzahlung möglich

Das Glückscafé in Lasfelde

Hier ist der Name Programm: Im Glückscafé in Lasfelde gibt es nicht nur Kaffee und Kuchen, sondern auch Waffeln. Und ein Lädchen. Und es gibt Frühstück. Frisch für jeden Gast vorbereitet. Und daher ist das gute Frühstück auch nur noch nach vorheriger Reservierung und Anmeldung zu haben. Am Nachmittag darf aber jeder so kommen, wie er mag, versprechen die Inhaber. Auch hier ist das Café nicht jeden Tag geöffnet.

Adresse: Lasfelder Straße 87 (GlücksPilz Patchwork)

Öffnungszeiten: Dienstag und Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr, donnerstags von 15 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr

Reservierungen fürs Frühstück: Glueckscafé-Leimeister@web.de

Parken: an der Straße

Natuerlich Kaffee Sieber

Hier kann man am Strand entspannen - und das mitten in Sieber: Das Natuerlich Kaffee direkt an der Hauptstraße ist ein lauschiges Plätzchen. Neben dem kleinen Strand, der sich an einem Teich erstreckt, kann man auch im Garten an insgesamt vier gemütlichen Tischgruppen Platz nehmen. Das hört sich verlockend an, doch neugierige Gäste müssen sich noch etwas gedulden: Regelmäßig geöffnet hat das kleine Café erst wieder, wenn das Wetter stabil besser wird, vermutlich ab dem 1. Mai. Denn hier kann man wirklich nur draußen sitzen. Das heißt: An Regentagen hat das Café dann geschlossen. Die Gäste erwartet hier Kaffee aus der Region, frische Milch aus Düna und für die Bratwurst Wildfleisch aus regionalen Wäldern.

Adresse: Natuerlich Kaffee, An der Sieber 154, Sieber

Öffnungszeiten: bei gutem Wetter freitags bis sonntags ab 14 Uhr, Ende offen

Kontakt: natuerlichkaffee154@gmail.com

Parken: an der Straße, am ehemaligen Bremer Haus

Der Eulenhof in Hörden

Der Eulenhof in Hörden: Hier gibt es Kunst, Kultur, Musik und leckeren Kuchen. © HK | Herma Niemann

Der Eulenhof ist eine historische Einrichtung mit etwa 40 Sitzplätzen. Im Hofcafé kommen hier natürlich nur Kuchen und Torten aus eigener Herstellung auf den Tisch. Sonntags gibt es ein üppiges Frühstücksbuffet. Sitzen dürfen die Gäste im Café im Kaminzimmer, das zusätzlich etwa 20 Gästen Platz bietet, oder in der urig umgebauten Scheune. Im Sommer locken außerdem der Biergarten sowie die Sonnenterrasse. Wer mag, darf sich bei sommerlichen Temperaturen auch gern ein lauschiges Plätzchen im Garten suchen.

Im Eulenhof besteht außerdem die Möglichkeit, privat zu feiern. Ob Geburtstag oder Hochzeit - im Hofcafé ist alles möglich. Weiterhin finden im Eulenhof auch Konzerte oder Lesungen statt, es werden Vorträge angeboten oder Bastelaktionen für Kinder.

Darüber hinaus haben Gäste die Möglichkeit, in zwei Ferienwohnungen zu übernachten.

Adresse: Hauptstraße 6, Hörden

Öffnungszeiten: Sonntag, 10 bis 18.30 Uhr, Frühstücksbuffet sonntags von 10 bis 12 Uhr.

Kontakt: 05521/8632355, 0173/1341314, info@eulenhof.eu

Parken: an der Straße

Das Hofcafé Sommerwölkchen in Walkenried am Kloster

Lauschig und gemütlich sitzen, kann man auch in Walkenried: Es lockt das Hofcafé Sommerwölkchen. Und auch hier ist der Kuchen natürlich selbst gemacht, man kann ihn auch mit nach Hause nehmen. Die Inhaber des Hofcafés sagen über sich selbst: „Das Hofcafé Sommerwölkchen ist der Kuchenhimmel in Walkenried.“ Es liegt fast verwunschen in einem Innenhof.

Neben Kuchen gibt es auch kleine Speisen, Bio-Kaffee, Wein, Cocktails und Eis aus der eigenen Küche.

Wer also Kultur und Gemütlichkeit miteinander verbinden will, der kann zunächst das Zisterzienermuseum Kloster Walkenried besuchen und danach selbstgemachten Kuchen genießen.

Adresse: Klosterhotel Walkenried, Bahnhofstraße 1, Walkenried

Öffnungszeiten: Jedes Wochenende von Mai bis Oktober

Kontakt: Telefon 05525/1316 oder info@klosterhotel-walkenried.com

Parken: auf dem Parkplatz des Klosters zum Beispiel

Die ländlichen Caféstuben in Limlingerode

Schon einen guten Ruf haben die Ländlichen Kaffeestuben in Limlingerode. Umgeben von Hügeln, Obstbäumen und toller Landschaft ist dies, so heißt es auf der Webseite, ein magischr Ort.

Verwöhnt werden die Gäste hier mit selbstgebackenem Kuchen, Kaffee, Tee und Eis.

Die urige Einrichtung des Cafés lässt dabei alte Zeiten wieder aufleben. Seit 1999 öffnen die Ländlichen Kaffeestuben nun schon die Türen für Gäste aus nah und fern. Mit der Übernahme 2016 durch die Limlingeröderin Marie-Theres Mund wird die Tradition weitergeführt. Die Gäste werden mit großer Herzlichkeit empfangen und können in gemütlicher Atmosphäre die Seele baumeln lassen. Auch Familienfeiern kann man hier gut feiern.

Einen Hinweis haben die Inhaber für Hundebesitzer: Im Gastraum sind keine Hunde erlaubt. Willkommen sind sie aber im Innenhof. Hier steht auch etwas zu trinken für die Vierbeiner bereit.

Neben dem Café gibt es in der Scheune jede Menge Auswahl und Inspiration rund um Deko und Geschenke.

Adresse: Hintergasse 57, Limlingerode, Hohenstein

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 14 bis 18 Uhr

Kontakt: 036336/57777 oder info@laendliche-kaffeestuben.de

Parken: am Café

Café Winuwuk in Bad Harzburg

Verwunschen liegt es da: Das Café Winuwuk in Bad Harzburg. © Privat | Stefanie Schwarz

Noch sind Betriebsferien, aber ab dem 1. Mai geht es im Café Winuwuk in Bad Harzburg wieder los. Es liegt zwischen dem Breitenberg und dem Elfenstein am Waldrand.

Auf der Speisekarte stehen verschiedene Gerichte, Kartenzahlung ist hier nicht möglich.

Neben dem Café gibt es gleich den Sonnenhof: Eine Verkaufsausstellung, in der es regionale und internationale Kunst und Kunsthandwerk zu sehen gibt.

Adresse: Waldstraße 9, Bad Harzburg

Öffnungszeiten Café: Ab dem 1. Mai mittwochs bis sonntags von 11.30 bis 18 Uhr, Öffnungszeiten Sonnenhof: Dienstags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr

Kontakt: Telefon 05322/1459 (Tischbestellungen sind nur telefonisch möglich), winuwuk@t-online.de (Diese E-Mail-Adresse ist nur für das Café Winuwuk bestimmt. E-Mails für den Sonnenhof werden nicht bearbeitet.)

Nur Barzahlung

Parken: am Café

„Harzausleidenschaft“ in Braunlage

Dirk Bartschat ist erst 2019 von Hamburg in den Harz gezogen. In Braunlage hat er seitdem seine Leidenschaft zum Beruf gemacht: ein Fotoatelier mit Künstlertreff. Kleine Tische und ein gut gefüllter Kühlschrank locken hier die Gäste an. Für den Kuchen sorgt Daniela Engelhardt.

Das Besondere an diesem kleinen Café: Es ist Café und Fotostudio zugleich.

Adresse: Herzog-Wilhelm-Strasse 38a, Braunlage,

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 13 bis 18 Uhr, sonntags von 13 bis 17.30 Uhr und montags geschlossen

Kontakt: 05520/9995523

Parken: am Café

Hofcafé am Pfarrhaus in Gieboldehausen

Leckerer, selbstgemachter Kuchen, Waffeln und tolles Ambiente gibt es im Hofcafé am Pfarrhaus in Gieboldehausen. Hier ist genügend Platz für alle: Etwa 70 bis 80 Plätze im Innenbereich und etwa 120 Plätze im Außenbereich stehen hier zur Verfügung. Kleinkunst und Kabarett gibt es auch manchmal.

Adresse: Mittelstraße 3, Gieboldehausen

Öffnungszeiten: Donnerstag bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr.

Kontakt: 05528/999905

Parkplätze vorhanden

Nicht nur die Hofcafés locken nach draußen.

