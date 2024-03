Emmerich/Rees/Kleve. NRZ-Ferienaktion: Die NRZ in Emmerich und Kleve verlost wieder acht tolle Reisen. Erstklassige Wellnesshotels warten auf die Gewinner

Der Blick aufs azurblaue, glasklare Meer ist sagenhaft. Und gegenüber vom Vier-Sterne-Superior-Hotel Valamar Bellevue Resort (www.valamar.com), das etwas oberhalb des Strandes in Rabac auf Istrien thront, liegt die Insel Cres. Istrien ist ein herrliches Fleckchen Erde – und ein Paradies nicht nur für Wassersportler. Vom Hotel Bellevue aus kann man sogar mit ein wenig Glück Delphine beobachten, die sich unterhalb der Pools in der Adria tummeln. Hierher, in diese erstklassige Anlage, reisen zwei Gewinner, wenn sie bei der großen Ferienaktion der NRZ mitmachen und mit etwas Glück die Reise gewinnen. Und es winken weitere Traumurlaube in Kroatien, Österreich und Deutschland. Die Reise ins Bellevue startet übrigens am Airport Weeze.

Start am Airport Weeze

Von hier aus geht‘s mit dem Flieger direkt nach Pula, von wo aus die Gewinner abgeholt werden. Die Fahrt dorthin dauert knapp 30 Autominuten, dann beginnt der Verwöhnurlaub. Freuen auf erholsame Tage können sich auch die Glücklichen, die den Aufenthalt auf dem Vier-Sterne-Campingplatz Valamar Laterna (www.valamar.com) bei Porec gewonnen haben.

Die Top-Anlage bietet alles, was das Urlauber- und Camperherz begehrt. Sie bleiben fünf Nächte in der traumhaften Anlage in Istrien, die wohl keine Wünsche offen lässt. Strand satt, Sonne sowieso, und eine komfortable Unterkunft, sprich ein Marbello Camping Home, inklusive eines Dinners am Meer: All das lässt den Aufenthalt zu einem herrlichen Erlebnis werden.

Beachbar am Strand

So ergeht es ebenfalls den Gewinnern der NRZ, die mit dem Flieger von Weeze aus nach Zadar abheben und von dort aus weiter zum Top–Hotel Kvarner Palace (www.kvarnerpalace.info) fahren. Hier, im erstklassigen Vier–Sterne–Hotel mit 120–jähriger Geschichte, erwartet sie eine traumhafte Zeit in einem unvergesslichen Haus – mit beispiellos schöner Terrasse, einem tollen Pool, einem riesigen Park und einer hoteleigenen Beach-Bar am Sandstrand. Hervorragend ist zudem auch die Küche. Was will man mehr?

Und noch mal geht‘s per Flieger via Zagreb an die kroatische Küste, und zwar ins bis ins Detail durchgestylte Fünf–Sterne–Design– und Gourmethotel Navis in Opatija (www.hotel-navis.hr), nicht weit von Rijeka entfernt. Das moderne Hotel klebt spektakulär wie ein Schwalbennest an einem Felsen direkt am Meer und überzeugt, wie die übrigen Hotels übrigens auch, mit einer ausgezeichneten Küche – die schon mehrfach ausgezeichnet wurde.

Und der Blick auf die vorgelagerte Kvarner–Inselwelt, auch aus den großflächigen Glasfenstern der Zimmer, ist atemberaubend schön. Lohnenswert ist zudem ein Besuch von Opatija. Die Stadt war schon ein angesagter Kurort im 19. Jahrhundert. Das Lungomare ist eine wirklich bezaubernde, kilometerlange Uferpromenade.

Genuss auf Hochplateau

Sicher und bequem werden die Gewinner unterwegs sein, die sich mit der Deutschen Bahn in Richtung Gasteiner Tal im Salzburger Land in Österreich auf den Weg machen. Erwartet werden sie auf einem Hochplateau, und zwar im Vier–Sterne-Superior-Hotel Das Goldberg (www.dasgoldberg.at). Das bietet nicht nur einen traumhaften Wellnessbereich, übrigens auch mit einem beheizten Whirlpool draußen, sowie zahlreichen Saunen, sondern auch einen unvergesslichen Blick in die Berge. Auch kulinarisch kommen die Gewinner voll auf ihre Kosten.

Eine ganz besondere Adresse ist das Dachsteinkönig Familux Resort in Gosau (www.dachsteinkoenig.at), das zu den besten Familienhotels in Europa zählt. Hier werden zwei Gewinner mit ihren zwei Kindern sicher eine traumhafte und erlebnisreiche Zeit verbringen. Für die Kleinen gibt‘s eine 2000 Quadratmeter große Spiel– und Abenteuerfläche, für die Eltern eine 1000 Quadratmeter große Wellness– und Sauna–Landschaft mit einem Luxus–Spa. Und für einen Aha–Effekt dürfte bei allen die Verpflegung sorgen. Hierher geht‘s auch mit der Deutschen Bahn.

Auf die Gewinner freut sich auch schon das Team des Vier-Sterne-Superior–Kuschelhotels Gams zu zweit (www.hotel-gams.at) im Bregenzer Wald. Das Adults Only Hotel bietet Paaren eine Auszeit vom Alltag und lädt ein, Zweisamkeit zu genießen, im Spa zu relaxen und gut zu speisen – hier darf man sich auf ein romantisches Fünf-Gang-Menü im Restaurant Eden freuen. Wer mag, erlebt im Bereich Wolke 7 zudem eine Anwendung mit orientalischer Badezeremonie und Massage. Skypool, Event–Gartensauna, Kino: Man darf gespannt sein auf das Vier-Sterne-Superior-Hotel...

Römisch inspirierte Villa

Ein wirklich exquisites Erlebnis erwartet die Glücklichen, die die Reise ins Victor‘s Residenz–Hotel Schloss Berg (www.victors.de) im Dreiländereck von Deutschland, Frankreich und Luxemburg gewinnen werden. Dieses Fünf-Sterne-Superior-Hotel bietet einen Luxus der Extraklasse. Eine römisch inspirierte Villa und ein romantisches Renaissance-Schloss bilden das Herzstück dieses märchenhaften Ziels. Schlafen werden die Gewinner bestimmt wie Kaiser, denn der außergewöhnliche Komfort erinnert an die römische Kultur.

Die Ferienaktion der NRZ wird unterstützt vom Airport Weeze, der Deutschen Bahn und den teilnehmenden Hotels.

Luxus pur wird den NRZ-Gewinnern im Fünf-Sterne-Superior Victor`s Residenz-Hotel Schloss Berg geboten. © NRZ | Victor`s Group

Das Vier-Sterne-Superior-Hotel Valamar Bellevue Resort in Istrien bei Rabac liegt direkt an der Adria. © NRZ | Valamar

Der Vier-Sterne-Campingplatz Valamar Laterna in Istrien erwartet schon die NRZ-Gewinner. © NRZ | Privat

Der Blick vom Kvarner Palace auf die Adria ist wunderbar. © NRZ | remy

Vom Airport Weeze aus geht‘s direkt nach Pula und Zagreb. © NRZ

Die Deutsche Bahn bringt die Gewinner sicher und bequem nach Österreich. © Deutsche Bahn AG | Frank Barteld

Das Vier-Sterne-Superior-Hotel Das.Goldberg liegt auf einem Plateau bei Bad Gastein im Salzburger Land. © Emmerich | Das.Goldberg

Eine ganz besondere Adresse ist das Vier-Sterne-Superior Familux Resort Dachsteinkönig in Gosau. © Emmerich | Dachsteinkönig

Das Vier-Sterne-Superior-Kuschelhotel Gams zu zweit im Bregenzer Wald freut sich schon auf die Gewinner. © Emmerich | Christian Woeckinger