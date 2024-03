Braunschweig. Gegen den HC Burgenland dreht der MTV erst in den zweiten 30 Minuten auf und siegt am Ende mit 34:31. Mudrow lobt Deckungsarbeit.

Die Ungeschlagen-Serie geht weiter: Nachdem die Drittliga-Handballer des MTV Braunschweig im vorigen Spiel nach 17 Siegen am Stück mal wieder einen Punkt liegen gelassen haben, fanden sie am Samstagabend im Heimspiel gegen den HC Burgenland zurück in die Spur. Nach einer schwächeren ersten Hälfte und einem 5-Tore-Rückstand zur Halbzeit drehte der Tabellenführer nach dem Seitenwechsel auf und siegte letztendlich mit 34:31 (13:18).

Vor der Partie hatte Trainer Volker Mudrow noch davor gewarnt, dass der Gegner aus der Nähe Leipzigs nicht unterschätzt werden sollte, nur weil sie in der Tabelle eher im unteren Drittel angesiedelt sind. Und er sollte recht behalten – wenn auch mit Verzögerung. Denn nach den ersten fünf Minuten sah es nach der nächsten Machtdemonstration des Tabellenführers aus, vor dem schon so einige Mannschaften in dieser Saison einknicken mussten. Während die Braunschweiger bereits vier Tore geworfen hatten, standen sie hinten bombensicher und ließen die Burgenländer Angriffe im Nichts versanden.

Doch das erste Gegentor nach sechs Minuten ließ den Knoten bei den Gegnern platzen. Schnell drehten sie das Spiel, während bei den MTV-Akteuren nichts mehr funktionierte. Nicht einmal der sonst so sichere Siebenmeterschütze Philipp Krause traf seinen Wurf – es passte zum Spiel. „Die ersten fünf Minuten waren super, die nächsten 25 ganz schwach“, analysierte Mudrow anschließend.

Halbzeitansprache von Mudrow zeigte Wirkung

So ging seine Mannschaft mit einem 13:18-Rückstand in die Pause. Ein ungewohntes Bild, hatten die Braunschweiger ihre Gegner in den vergangenen Wochen doch regelmäßig dominiert. So mussten auch die Zuschauer in der erneut fast ausverkauften Sporthalle an der Alten Waage erst einmal schlucken.

Und während die Fans in der Pause noch einmal angeheizt wurden, wählte wohl auch der Trainer in der Halbzeitansprache die richtigen Worte, denn nach dem Seitenwechsel fand der MTV zu seiner gewohnten Stärke zurück. „Dann haben wir den Kampf richtig angenommen“, freute sich der Coach. Damit begeisterten die Handballer auch die Halle, die die Mannschaft nun lautstark anfeuerte. Und das gab den Spielern wiederum ordentlich Rückenwind – sieben Minuten vor Spielende ging der Gastgeber wieder in Führung.

Die junge Mannschaft musste erstmals fünf Tore aufholen

Ab sofort hielt es in der Halle keinen mehr auf den Sitzbänken. „Für die Zuschauer war es heute das beste Spiel, das sie sehen konnten“, befand Mudrow. Erst 46 Sekunden vor Schluss entschied der Tabellenführer dann das Spiel, als Krause nun wieder eiskalt von der Linie einnetzte. Jetzt ließ sich der MTV die Führung nicht mehr nehmen, mit dem Schlusspfiff stellte Jan Mudrow mit einem wuchtigen Wurf aus der zweiten Reihe auf das 34:31-Endergebnis. „Es waren wieder viele Zuschauer da, und ich denke, dass alle die heute da waren, nach so einem Spiel gerne wiederkommen“, so Mudrow. Nun sind es bereits 19 ungeschlagene Spiele am Stück. Das hätten den Schwarz-Roten am Anfang der Saison wohl die wenigsten zugetraut.

So überwog am Ende bei dem Trainer die Zufriedenheit über die zweite Hälfte, als der Ärger über die schwachen 25 Minuten. Für seine junge Mannschaft war es die nächste Prüfung im Lernprozess. „Solch einen Rückstand hatten wir das erste Mal in dieser Saison, aber ich glaube das war ganz wichtig für uns“, sagte er. Besonders freute er sich, dass die Deckungsleistung, die er im Spiel zuvor noch kritisiert hatte, diesmal deutlich besser war.

Braunschweig setzt sich an der Tabellenspitze fest

Damit konterte Braunschweig den Sieg der Rostocker, die zuvor Oranienburg schlagen konnten. Der Abstand zum engsten Meisterschaftsverfolger bleibt damit zwar bei drei Punkten, dafür hat Oranienburg jetzt nur noch theoretische Chancen, den MTV einzuholen. Damit bleibt nur noch der TSV Altenholz über, der den Braunschweigern den Platz in die Aufstiegsrunde noch nehmen könnte. Auch hier sind es allerdings elf Punkte Abstand bei sieben verbleibenden Spielen.

Am kommenden Wochenende geht es für die MTV-Handballer über die Ostsee, wenn das Auswärtsspiel beim HSV Insel Usdeom ansteht. Dort soll der Startschuss gelegt werden, dass neben der bestehenden Ungeschlagen-Serie auch eine neue Siegesserie weitergeführt wird.

MTV Braunschweig: Wendland, Mellmann, Engelbrecht – Mühlenbruch (1), Kanning (4), Mudrow (5), Friedhoff, Otto (5), Bausch, Tzoufras (6), Krause 8 (4 von 5 Siebenmeter), Hoyer, Wolters, Lietz, Pieles (5).