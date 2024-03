Gifhorn. In den Familien der Grundschüler wachsen die Sorgen. Was können Eltern tun, deren Kinder in diesem August eingeschult werden?

Die schlimmsten Befürchtungen der Gifhorner Eltern werden wahr. Nach dem Gifhorner Ratsbeschluss von Dezember, alle Gifhorner Horte zu schließen, werden die Nachmittagsgruppen für stadtweit 158 Grundschulkinder ab sofort abgewickelt. Bereits ab Ende des übernächsten Schuljahres, also ab Mitte 2026, soll es keine Hortgruppen mehr geben, teilte das Rathaus auf Anfrage mit. Für die Mädchen und Jungen in den bestehenden neun Gruppen läuft eine zweijährige Galgenfrist.

Die Grundschüler müssten dann für eine Nachmittagsbetreuung das Ganztagsschulangebot nutzen. Das ist im Gegensatz zur Hortbetreuung zwar kostenlos. Doch die Eltern versprechen sich von den Bezahlangeboten individuellere Förderung und mehr Zuwendung durch qualifizierte Erzieherinnen.

Erste Gespräche zur Abwicklung der Gifhorner Horte laufen

Stadt-Sprecher Frank Kornath teilte auf Anfrage mit: „Das Angebot der offenen Ganztagsschule besteht an den Grundschulen im Stadtgebiet Gifhorn bereits seit einigen Jahren. Hier sollen bis Mitte 2026 die Hortgruppen abgewickelt werden. Hierzu haben bereits erste Gespräche mit den jeweiligen Trägern der Horte stattgefunden, um die aktuelle Nachfragesituation, die räumliche Nachnutzung und die Personalsituation zu erörtern.“

In den Grundschulen der Ortsteile Wilsche und Kästorf gibt es bislang nur Horte. Doch auch dort setzt die Stadt seit Dezember eingleisig auf Ganztagsschulen ab 2026, wenn landesweit die gesetzliche Ganztagsschulpflicht greift. Für beide Standorte werde „derzeit die Entwurfsplanung für den Ausbau des Ganztagsschulbereiches erarbeitet“, teilte Kornath mit. Der Unterschied im Bau ist, dass Horte einen Bewegungsraum brauchen, Ganztagsschulen eine Mensa. Beides zusammen wird schwierig.

Immerhin: Noch können sich Elten im Sinne ihrer Kinder für Hortbetreuung entscheiden, wenn im August der nächste Jahrgang der Erstklässler an die Grundschulen kommt. „Dem Wunsch- und Wahlrecht der Familien wird entsprochen“, versicherte Kornath. Doch für diese Schülergeneration ist von Beginn an klar, dass sie nach Ablauf von zwei Jahren in den schulischen Ganztag wechseln müssen – eine absehbar massive Umstellung.

Was wird aus den Beschäftigen in den Hortgruppen?

Sprecher Kornath bekräftigt, dass es keine Ausnahmen gibt: „Eine Hortbetreuung ist bis zum Ende des Schuljahres 2025/26 möglich. Danach steht den Familien das Angebot der offenen Ganztagsschule zur Verfügung. Eine Hortbetreuung wird ab diesem Zeitpunkt nicht mehr angeboten.“

Betroffen von dem Systemwechsel sind aber nicht allein die Familien. Auch die Beschäftigten in den Hortgruppen stehen nach teils jahrzehntelangem Engagement vor einem Umbruch. Aus Sicht des Rathauses kein Problem. Kornath: „Insbesondere auf dem Erziehermarkt herrscht ein großer Fachkräftemangel, so dass es keine Schwierigkeiten gibt, individuelle Lösungen zu erarbeiten.“

Was die Betreuungsqualität im Ganztagsangebot angeht, von der keineswegs alle Eltern überzeugt sind, hat die Stadt zugesagt bei der Entscheidung zum Hort-Aus zugesagt: Der dafür bislang aufgewandte Defizitausgleich werde zusätzlich in die Ganztagsbetreuung gesteckt.

Diese Risiken sieht der Stadtelternrat bei einem Aus für Horte

Die Befürchtungen des Stadtelternrats sind damit längst nicht ausgeräumt. Viele Vorteile des Horts könne eine Ganztagsschule nicht bieten, angefangen bei der Betreuung in den Ferien. Im Hort sei das Zahlenverhältnis von Kindern zu Betreuern besser, das Personal pädagogisch ausgebildet. Mit diesen Voraussetzungen könne der Hort besser auf die Bedürfnisse der Kinder nach dem Unterricht eingehen.

Als Konsequenz fürchtet der Stadtelternrat, dass jede fünfte Hortfamilie ihre eigenen Schlüsse zieht und vor allem die Mütter nachmittags lieber zu Hause bleiben, um sich statt um Erwerbsarbeit um die Kindererziehung zu kümmern.

