Weyhausen. Der Personalrat warnt Bürgermeister und Samtgemeinderat im Abwahl-Konflikt: Die Mitarbeiter sind längst über die Maßen belastet.

Drohen die 200 Beschäftigten der Samtgemeindeverwaltung Boldecker Land im Machtkampf zwischen Bürgermeister Dennis Ehrhoff und dem Rat aufgerieben zu werden? Weil im Rathaus in Weyhausen und den kommunalen Betreuungseinrichtungen die Angst umgeht, hat sich der Personalrat in einem offenen Brief an die Kontrahenten gewandt und die Beschäftigten darüber informiert.

Die Mitarbeitervertretung um den Vorsitzenden Thomas Franke macht deutlich: „Mittlerweile hat der Streit die Form eines Machtkampfs angenommen, die uns als Personalrat zwingt, uns im Sinne der Kollegen zu positionieren.“ Die Belegschaft verwahrt sich dagegen, sich vereinnahmen zu lassen. Sie sieht zudem inzwischen das Ansehen der öffentlichen Verwaltung beschädigt.

Diese organisatorischen Schäden in der Behörde fürchten die Mitarbeiter

In dem formlosen Papier, das nach Auskunft von Franke auch ohne Unterschrift authentisch ist, heißt es: „Die ständigen Mitteilungen und Veranstaltungen rund um eigentlich gesetzlich geregelte Vorgänge werfen ein zunehmend schlechtes Licht auf das Ansehen der Samtgemeinde. Sogar überregional wird schon über das zerrüttete Vertrauensverhältnis berichtet.“ Man fürchte, dass im Zusammenhang mit dem Boldecker Land bald die Rede von einer „Provinz-Posse“ sei, was der Tragweite des Konflikts allerdings kaum gerecht würde.

Franke: „Aus unserer Sicht beschädigen die ständigen Berichte das Ansehen unserer Kommune in der Öffentlichkeit.“ Die Kolleginnen und Kollegen seien durch ständig neue schlechte Nachrichten und gegenseitige Anfeindungen der Streitparteien über die Maßen belastet. Der Personalrat appelliert an die Fürsorgepflicht von Bürgermeister und Rat, sich als verantwortungsbewusster Arbeitgeber zu erweisen.

Personalrat solidarisiert sich mit beurlaubtem Erstem Samtgemeinderat

Denn besonders die Beurlaubung des Ersten Samtgemeinderats Patrick Rymas durch den Bürgermeister sorge für Unruhe im Kollegium, heißt es in dem Brief. Personalratschef Franke ist als Kassenleiter Vertreter des Kämmerers. Er kennt die Details: „Nicht nur, dass im Dienstablauf erhebliche Verzögerungen eingetreten sind. Es sind auch Projekte, an denen er maßgeblich beteiligt ist, in Gefahr.“ So werde das Ergebnis der laufenden Organisationsuntersuchung ebenso beeinträchtigt wie der Übertritt der elektronischen Datenverarbeitung zum IT-Verbund Gifhorn. Franke. „Das ist ein unkalkulierbares Risiko und kann nicht absehbare Schäden hervorrufen.“

Der Personalrat fordert daher ausdrücklich Rymas‘ Rückkehr in den Dienst. Zumal: „Ob er gegen seine Dienstpflichten verstoßen hat, wird sich im Rahmen des für solche Fälle vorgesehenen Disziplinarverfahrens herausstellen. Bis dahin sollten die mittlerweile unerträglichen persönlichen Diffamierungen aufhören, die bereist den persönlichen Lebensbereich des Kollegen erheblich beschädigt haben.“„

