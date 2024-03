Cambridge. Aktivisten haben das Bild des Politikers Arthur Balfour in der Universität Cambridge zerschnitten. Er gilt als ein Wegbereiter Israels.

Pro-palästinensische Aktivisten haben in Großbritannien ein Gemälde des früheren Politikers Arthur James Balfour beschädigt, der mit der Gründung des Staates Israel in Verbindung gebracht wird. Die Gruppe Palestine Action, die sich gegen europäische Waffenlieferungen an Israel einsetzt, veröffentlichte ein Video, auf dem zu sehen war, wie ein Bild mit roter Farbe besprüht und in Teilen zerschnitten wurde. Es handelt sich demnach um ein Gemälde in der Universitätsstadt Cambridge.

Die dortige Polizei teilte mit, ihnen sei am Freitagnachmittag gemeldet worden, dass ein Gemälde im Trinity College beschädigt wurde. Beamte seien vor Ort, um Beweise zu sichern und die Ermittlungen fortzusetzen. „Zum jetzigen Zeitpunkt gab es keine Festnahmen.“

Der frühere britische Außenminister unterstützte die Gründung Israels

Während des Ersten Weltkriegs hatte Balfour (1848-1930) als britischer Außenminister in einem Schreiben an den britischen Zionisten Lionel Walter Rothschild zugesichert, das Vorhaben einer nationalen Heimstätte für Juden in Palästina zu unterstützen. Die Erklärung bahnte den Weg für die Gründung des Staates Israel 1948.

Lesen Sie auch: Rückblick - der Konflikt zwischen Israel und Palästinensern

Der Staatsgründung folgte allerdings auch ein Krieg mit den arabischen Nachbarn und die Flucht und Vertreibung von rund

700 000 Palästinensern. Auf palästinensischer Seite gilt das Schreiben daher als historischer Fehler.

Lesen Sie auch: Die Hamas - wer sie steuert und wer sie finanziert

Ein Sprecher der Hochschule in Cambridge teilte mit, das Trinity College bedauere, dass ein Porträt von Arthur James Balfour beschädigt worden sei. „Die Polizei ist informiert worden.“ Für jeden aus der Hochschulgemeinschaft, der betroffen sei von dem Fall, stehe Unterstützung zur Verfügung.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Appalled by the moronic act of wanton vandalism. Perpetrators should face the full force of the law. https://t.co/DIPEcNcQNn — Oliver Dowden (@OliverDowden) March 8, 2024 Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Vizepremierminister Oliver Dowden schrieb bei X, ehemals Twitter, er sei entsetzt über diesen „schwachsinnigen Akt von mutwilligem Vandalismus“. Die Täter sollten die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen. (ftg/dpa)

Lesen Sie weiter:Anti-israelische Angriffe in Deutschland nehmen zu