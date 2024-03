Wolfenbüttel. Heinrich I. von Braunschweig-Wolfenbüttel wollte das ganze heutige Niedersachsen erobern. Aber war er wirklich ein Raubritter?

Heinrich I., Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel, wollte sein Herzogtum deutlich vergrößern. Bis an die Nordseeküste reichten seine Eroberungspläne. Er scheiterte aber jedes Mal an seinen militärischen Abenteuern. Am Ende starb er, als er einem Sohn an der Nordsee helfen wollte. Über die Jahrhunderte baute sich ein falscher Ruf um den Welfenherzog auf.

Familienstreits können ja beizeiten kompliziert sein. Schaut man sich aber an, wie Adelsfamilien in der frühen Neuzeit miteinander umsprangen, wirkt das Gezänk am Esstisch zu Geburts- und Feiertagen doch lapidar. Herzog Heinrich I. von Braunschweig-Wolfenbüttel (1463 bis 1514) zum Beispiel musste sich das vom Vater geerbte Herzogtum Braunschweig-Lüneburg mit seinem Bruder Erich teilen.

Heinrich I. von Braunschweig-Wolfenbüttel: Welfenländer vereinen

Sehr zu seinem Leidwesen. Denn das Ziel des Herzogs war eindeutig: Das Territorium, das unter der Herrschaft des Hauses der Welfen stand, zu vereinen. Samt den Städten, die sich ihre Freiheit über Jahrhunderte erkämpft hatten, erklärt Gerd Biegel, ehemaliger Direktor des Braunschweigischen Landesmuseums und Gründer des Instituts für Braunschweigische Regionalgeschichte an der TU Braunschweig.

Heinrich der Ältere, wie er auch genannt wurde, ist in die Geschichtsschreibung als Raubritter eingegangen. Zu Unrecht, wie Gerd Biegel glaubt: „Es ging Heinrich nicht um das Überfallen von Kaufleuten. Er wollte die Länder der Welfen wieder vereinen.“ Damals, Anfang des 16. Jahrhunderts, erstreckte sich die Welfenherrschaft über weite Teile des heutigen Niedersachsens. Darunter die Herzogtümer Braunschweig-Wolfenbüttel und Braunschweig-Lüneburg oder die Fürstentümer Calenberg und Göttingen. Aber auch das Erzbistum Bremen, in dem einer der Söhne von Heinrich, Christoph, 1511 zum Erzbischof geweiht wurde.

Herzog von Wolfenbüttel: unglücklicher Feldherr

Zwischen all diesen Besitzungen lagen die freien Städte, mit ihrer eigenen Verwaltung, frei von fürstlichem Hoheitsrecht. Heinrich sei das ein Dorn im Auge gewesen, sagt Biegel. „Heinrich war erzkonservativ. Er wollte Braunschweig als Perle des Herzogtums zurück unter fürstliche Herrschaft holen.“ Militärisch, ganz im Sinne der Zeit, wie Biegel es bezeichnet. Er scheiterte aber, wieder und wieder. Gegen Braunschweig, Hildesheim, Hannover und andere Städte. „Sie waren in der Zwischenzeit einfach zu mächtig geworden“, erklärt der emeritierte Professor. Sie hatten sich in Bünden zusammengeschlossen, gegen die die Fürsten nur noch schwer ankamen.

Und so scheiterte auch sein letzter Feldzug gegen Ostfriesland. „Er und andere Welfen wollten gemeinsam mit dem Erzbischof von Bremen Ostfriesland Land abnehmen“, sagt Biegel. Am Ende brachte Heinrich das wenig Glück: Laut zeitgenössischer Quellen wurde er an der schwach verteidigten Festung Leerort während einer Belagerung durch einen gezielten Kanonenschuss getötet. Sein Heer zog ab, auch dieser Krieg ging verloren. Sein Leichnam wurde in der Wolfenbütteler Marienkirche, heute die Hauptkirche Beatae Mariae Virginis, beigesetzt.

