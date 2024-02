Braunschweig. Die Jugend von heute. Sie spricht in Rätseln. Was bedeutet „einen Crush auf jemanden haben“? Das fragt sich unsere Kolumnistin.

Ich darf keine Namen nennen. Das habe ich hoch und heilig versprochen. Und das wird natürlich nicht gebrochen. Mich beschäftigt Folgendes: Woran merkt man, dass man älter wird? Dass man seine eigenen Kinder nicht mehr versteht! Beziehungsweise, dass man nachfragen muss, was genau sie meinen. Im vorliegenden Fall geht es um das aus dem Englischen stammende Wort „Crush“. Schon der vor anderthalb Jahren verstorbene Backstreet-Boys-Bruder Aaron Carter besang Ende der 1990er Jahre besagten „Crush“: „How did you know ‘cause I never told, you found out I’ve got a crush on you.“ Auf deutsch: „Woher wusstest du es, obwohl ich es nie erzählt habe, du hast herausgefunden, dass ich in dich verknallt bin.“ Darum geht es also: Einen Crush auf jemanden haben, bedeutet, verknallt zu sein.