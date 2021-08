Caféhausmusik im Schöninger Schlosshof

Ein Konzert-Feuerwerk von Hardrock bis Klassik zündet die Schöninger Werbegemeinschaft (SWG) von August bis September auf dem Schöninger Schlosshof. Mit der „Sommerbühne“, die zwölf Veranstaltungen aufzubieten hat (siehe Info-Box rechts), haben die SWG-Kreativen eine ebenbürtige Alternative zum Schöninger Altstadtfest entwickelt. Denn das kann, wie alle Events dieser Art in der Region, wegen Corona nicht realisiert werden, weil der Zuschauerstrom sich nicht kontrollieren lässt.

„Diese Möglichkeit bietet uns aber der Schöninger Schlosshof“, erklären Frank Schulze, Michael Stern und Heiko Hinze vom Organisationsteam der SWG. Maximal 200 Plätze je Veranstaltung sind auf dem Schlosshof verfügbar. „Solange die Corona-Inzidenz Open-Air-Events grundsätzlich zulässt, sind wir damit auf der sicheren Seite“, betonen die Sommerbühne-Macher und raten deshalb, sich die Karten möglichst schnell im Vorverkauf zu sichern.

Karten sind ab sofort erhältlich

Online können sie ab sofort als „E-Ticket“ über die SWG-Homepage (www.schoeningerwerbegemeinschaft.de) sowie über das Portal www.issregional.de erworben werden, vor Ort sind sie im Restaurant „Das andere Scheinich’s“ in der Schöninger Niedernstraße 44 erhältlich. Noch einfacher lassen sie Tickets aber per Handy buchen: Dazu muss lediglich der QR-Code auf dem Sommerbühne-Plakat gescannt werden.

Finale mit Elmdrive und verkaufsoffenem Sonntag

Das musikalisch vielfältige Programm der Sommerbühne findet seinen Höhepunkt am 12. September beim Oldtimertreffen Elmdrive. Dabei werden nicht nur Liebhaber historischer Fahrzeuge im Schöninger Schlosspark die blitzblank polierte Parade der schönsten Old- und Youngtimer bewundern können. Musik und Gaumenfreuden sowie Spaß und Spiel für Kinder sind rund ums Schloss ebenso garantiert. Um auch den neuen Marktplatz und die Innenstadt zu beleben, initiiert die SWG begleitend zur Oldie-Schau am diesem Tag auch einen verkaufsoffenen Sonntag.

Das Programm der Sommerbühne im Detail:

13. August, 20 Uhr: Black Rosie – AC/DC-Coverband.

20. August, 20 Uhr: Quotime – Status-Quo-Coverband.

25./26./27. August, jeweils ab 15 Uhr: Konzert der Stern-Musikschule Schöningen.

29. August, 15 Uhr: Salonmusik mit dem Ensemble Melange.

4. September: Konzert mit Überraschungsgast. Uhrzeit wird noch bekanntgegeben.

5. September, 15 Uhr: Kammerorchesterorchester Wernigerode – Klassisches Sommer-Open-Air.

11. September, 16 Uhr: Akkordeonorchester Schöningen.

11. September, 20 Uhr: Fabian Riaz & Friends.

12. September, 11 Uhr: Elm Drive.

12. September, 15 Uhr: The Lehrerband.