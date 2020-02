Polizei erwischt in Schöningen berauschten Autofahrer

Beamte der Polizei Schöningen zogen am Dienstagabend zunächst in Offleben einen 25-jährigen Golf-Fahrer aus Helmstedt aus dem Verkehr und später in Schöningen eine 37-jährige Polo-Fahrerin. Beide standen unter dem Einfluss von Drogen und müssen sich auch wegen Drogenbesitzes strafrechtlich verantworten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Um 18.50 Uhr überprüfte eine Polizeistreife auf der Barneberger Straße in Offleben den 25-Jährigen. Da die Polizisten bei dem Mann deutliches Muskelzittern und Lidflattern feststellten, musste der Helmstedter seinen Urin für einen Drogenschnelltest abgeben. Dabei fiel dem 25-Jährigen ein Tütchen mit einer Flüssigkeit herunter. Es stellte sich heraus, dass der Betroffene die Flüssigkeit, sogenanntes

Fake-Urin, anstelle seines Urins bei dem Test abgegeben hatte. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Gleich erging es um 22.40 Uhr einer 37-Jährigen auf dem Alversdorfer Weg in Schöningen. Ein Drogenschnelltest fiel positiv aus, zum einen auf THC, dem Wirkstoff in Cannabisprodukten, und zum anderen auf Amphetamine. red