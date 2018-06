Leerstände sind ein Ärgernis für die Bürger in Esbeck

Leerstehende Wohnungen, ungepflegte Grünanlagen und ein Schulgebäude, das nicht genutzt wird: Darüber wurde im Esbecker Ortsrat intensiv diskutiert. Ein Konzept für die Nachnutzung der Esbecker Schule hält Sylvia Schünemann (SPD) für dringend notwendig. „Es kann doch nicht sein, dass wir zusehen, wie dieses große Gebäude in der Ortsmitte nach und nach verfällt“, beklagte sie in der Sitzung in der...