Hopfengarten – Mittwochabend informiert die Stadt im Schloss

Über ihre Planungen für den dritten Bauabschnitt im Baugebiet Hopfengarten will die Stadt Schöningen am Mittwochabend, 13. Juni, alle Bürger und insbesondere Anlieger in einer Info-Veranstaltung im Herzoginnensaal des Schöninger Schlosses informieren. Beginn ist um 18 Uhr. ...