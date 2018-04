Erinnerungen an Heimatforscher Werner Freist

Der ehemalige Schöninger Stadtarchivar und Ortsheimatpfleger, Oberstudienrat am Anna-Sophianeum, Archäologe, Heimatforscher, Heimatvereinsvorsitzende und Museumsleiter Werner Freist wäre am 26. April dieses Jahres 110 Jahre alt geworden. An das Wirken, Leben und Schaffen des Pädagogen und...