Lehre hat jetzt einen digitalen Veranstaltungskalender

Lehre. In Lehre können Vereine und Verbände jetzt alle wichtigen Termine online eintragen und einsehen. Der „Lelender“ macht es möglich.

Einen digitalen Veranstaltungskalender möchte die Stiftung Lebendiges Lehre etablieren. Alle Vereine, Verbände, Initiativen und Unternehmen aus den acht Dörfern der Gemeinde Lehre sowie auch aus Nachbarorten wie Hattorf oder Hondelage sind zum Mitmachen aufgerufen.

Die Stiftung hat die Veranstaltungsübersicht „LeLender“ benannt, möchte damit den Menschen nicht nur eine Übersichtsmöglichkeit schaffen, sondern natürlich Veranstalter und potenzielle Gäste zusammenbringen. „Jeder Einwohner der Gemeinde Lehre und auch die Menschen in unserer Nachbarschaft können nun bequem, einfach und schnell sehen, was wo stattfindet“, erklärte Stiftungsvorstand Herbert Haun am Donnerstag bei der Vorstellung des „LeLender“.

Termine bequem von Zuhause eintragen

Wer wie beispielsweise der VfL Lehre auf seine Osterdisco am 16. April aufmerksam machen will, kann sich als Veranstalter in wenigen Schritten beim Online-Kalender, unter https://schafe-vorm-fenster.de/lele, zur kostenlosen Teilnahme anmelden. Der Zugriff auf den Kalender ist mittels PC, Laptop, Tablet oder Smartphone möglich.

Die Termine gelangen über den Google-Kalender in den „LeLender“. „Jeder Veranstalter kann so ganz bequem seine Termine von zu Hause aus eintragen. Man muss niemanden anrufen oder eine Mail schicken. Das garantiert Aktualität und einen wirklich lebenden Veranstaltungskalender“, befand Anne-Katrin Wulkow vom Stiftungsvorstand.

Viele Vereine beteiligen sich bereits

Schon mit ihren demnächst anstehenden Veranstaltungen haben neben dem VfL Lehre auch der Schützenverein Flechtorf oder der Verein „Dorfgemeinschaft Beienrode“ den „LeLender“h gefüllt. „Bei Fragen zum Anmeldevorgang oder wie man beispielsweise auch kleine Abbildungen zu den Terminen hochladen kann, bitte gern mit uns in Verbindung setzen“, freut sich Anne-Katrin Wulkow auf hoffentlich viele Rückfragen aus den Dörfern der Gemeinde.

Die Stiftung bittet aber nur Veranstaltungen und Ereignisse, die sich vom üblichen Geschehen abheben, in den „LeLender“ einzutragen. „Also bitte keine Öffnungszeiten oder das wöchentliche Fußballtraining eintragen. Sondern Events oder natürlich auch mal einen Schnupperkurs vom Sportverein oder den Osterbrunch eines Lokals“, so Herbert Haun.

