Jan Schulz leitet die Übergangskita Bahrdorf

Kinder wollen sich ihre Welt erobern und auf ihrem Weg Erfahrungen machen. Diesen Drang bremsen zu wollen, halte er für einen Fehler. So in etwa drückte sich Jan Schulz in einem Gespräch mit unserer Zeitung aus. Der 41-jährige Wolfsburger ist Erzieher und wird die neue Kindertagesstätte in den alten Räumen der Krümelkiste in Bahrdorf leiten. Diesen Namen nimmt Nicol Schöpe mit in den Neubau nur ein paar Meter weit entfernt, wo die Krümel eine neue Heimat finden sollen. Schöpe und Velpkes Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke nahmen ebenfalls am Gespräch teil. Der erste Mann in Velpke hat viel vor mit dem Neuen unter vielen Frauen.

Auch die Kindertagesstätte in Danndorf etwa beschäftigt einen Erzieher

Ein Novum ist Schulz’ Engagement nicht für die Samtgemeinde. Auch die Kindertagesstätte in Danndorf etwa beschäftigt einen Erzieher, und im Velpker Lummerland verstärken Männer das Team um Nicole Kindler. Aber warum war das so lange ganz anders? „Ich denke, das hat mit der Bezahlung zu tun“, meint Nicol Schöpe. Sie würde den Neuen im Hause gern mit in die neue Kita nehmen. „Die Kinder nehmen den Mann natürlich sofort in Beschlag“, so Schöpe. Frauen, sagt sie, tickten ganz anders, etwa beim Thema Sicherheitsdenken. Während Frauen Kinder gern in Watte einpacken würden, seien Männer in dieser Hinsicht oft gelassener. Für Jan Schulz ist der Beruf eine Berufung, weniger eine Sache des Geldes. „Ich habe meinen Zivieldienst in einer Einrichtung für Menschen mit Beeinträchtigungen absolviert“, erzählt er. Die Arbeit mit Menschen erfordere Hintergrund. Man sei wie ein Zauberer, weil Planungen nicht immer greifen würden, denn auch die momentanen Bedarfe änderten sich. Kurz: Bei Schulz steht das Kind im Mittelpunkt.

Ab Januar kümmert er sich um den Aufbau der neuen Bahrdorfer Übergangskita im alten Gebäude

Vor dem Familienvater Schulz stehen große Aufgaben. Ab Januar kümmert er sich um den Aufbau der neuen Bahrdorfer Übergangskita im alten Gebäude. Später soll er, so der Plan, die dritte Kita in Velpke aufbauen und übernehmen, sprich ein Konzept entwickeln und mit Leben erfüllen. „Das ist eine Ehre für mich, denn hier kann ich etwas schaffen“ so Schulz. Damit das auch funktioniert, sucht sein Arbeitgeber, die Samtgemeinde Velpke, noch Personal. Für die neue Kita Krümelkiste in Bahrdorf fehlen demnach sieben Erzieher(innen) und Sozialassistenten(innen). Für die Übergangskita in Bahrdorf braucht es noch 12 Fachkräfte. Perspektivisch wird sich der Arbeitsplatz dieses Teams nach Velpke verlegen. „Ich würde mir mehr Männer als Erzieher wünschen“, so Rüdiger Fricke. Bewerbungen nimmt die Verwaltung in Velpke laufend entgegen.