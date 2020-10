In Grasleben gab es einen schweren Unfall.

Fahrerin (79) missachtet Vorfahrt in Grasleben – schwer verletzt

Ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Autofahrerin, zwei nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen und einem Gesamtschaden von mindestens 10.000 Euro hat sich Freitagmittag an der Einmündung Querenhorster Straße/Ecke Schulstraße ereignet.

Die Fahrerin rammt ungebremst den anderen Wagen

Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei vom Montag und Aussagen von Beteiligten und Zeugen war eine 79 Jahre alte Fahrerin aus dem Landkreis Helmstedt gegen 11.55 Uhr mit ihrem Suzuki Celerio auf der Schulstraße in Richtung Querenhorster Straße unterwegs. An der Einmündung zur Querenhorster Straße fuhr sie laut Polizei mit unverminderter Geschwindigkeit und trotz des Verkehrszeichens „Vorfahrt achten“ in den Einmündungsbereich ein und rammte ungebremst den Skoda Octavia eines 52-Jährigen aus Helmstedt, der auf der Querenhorster Straße aus Richtung Magdeburger Straße unterwegs war.

Die Polizei ermittelt

Bei dem Zusammenstoß wurde die 79-Jährige schwer verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Helmstedter Klinikum. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei hat die Untersuchungen zur Unfallursache aufgenommen.

red