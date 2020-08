Graffiti: Graslebener bietet 500 Euro Belohnung an

Es gibt sie fast in jedem Dorf- oder Stadtbild: Schmierereien und Graffiti an Brücken, Trafohäuschen, Spielgeräten oder Verteilerkästen. Besonders ärgerlich sei dies, wenn es auf Spielplätzen geschieht, die erst kürzlich von Grund auf instandgesetzt wurden. Genau das passierte jetzt in der Gemeinde Grasleben, wie die Samtgemeindeverwaltung mitteilt.

Nach einer umfangreichen Sanierung gehöre der Spielplatz am Walbecker Tor zu den schönsten im Landkreis Helmstedt, sei aber schnell verunstaltet worden. „Leider sind bereits nach kurzer Zeit zahllose Kritzeleien und Schmierereien an den neuen Spielgeräten zu finden“, so ein Bürger der Gemeinde, der namentlich nicht genannt werden möchte. Er wolle etwas dagegen tun und böte 500 Euro Belohnung zur Ergreifung der Täter an.

„Tatsächlich stellen wir in den vergangenen Wochen zunehmend Schmierereien im öffentlichen Raum fest“, so Gemeindedirektor Gero Janze in der Mitteilung. So sei kürzlich Graffiti an einer Bushaltestelle von der Gemeinde zur Anzeige gebracht worden. Besonders auffällig: Trafo- und Verteilerkästen würden abwechselnd in Grün und Weiß und anschließend in Blau und Gelb besprüht. Hier hört nach Ansicht der Gemeinde die Liebe zu den Fußballvereinen VfL Wolfsburg und Eintracht Braunschweig auf. „Ich mag Fußball auch, aber dass Fanliebe zu so etwas führt, kann einfach nicht sein, zumal regelmäßig auch dahinter liegende Mauern privater Eigentümer in Mitleidenschaft gezogen werden“, so Janze.

Auch Bürgermeisterin und Landtagsabgeordnete Veronika Koch hofft darauf, dass jemand etwas mitbekommen habe und Hinweise zur Ergreifung der Täter geben könne. Koch und Janze stocken daher die ausgesetzte Belohnung nochmals auf, so dass dem Hinweisgeber nun 1000 Euro winken, wenn der oder die Täter ausfindig gemacht werden. Hinweise nehmen die örtliche Polizeistation unter (05357) 992260, und die Gemeinde unter (05357) 9600-0 oder grasleben@grasleben.de entgegen.

red