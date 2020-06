DRK Velpke unterstützt Initiative „Luis braucht Dich“

„Luis braucht Dich“ – unter diesem Motto wird dringend für den Velpker Luis Utzeri ein Stammzellspender gesucht. Vor diesem Hintergrund hat das örtliche Rote Kreuz sich spontan bereiterklärt, die Suche mit einer Stammzelltypisierung am Sonntag, 14. Juni, 11 bis 14 Uhr, in der Sporthalle Carl-Friedrich-Gaußschule, An der Schule, in Velpke zu unterstützen, das teilt das DRK mit. Jessica Krüger vom DRK Velpke ruft mit den Freundinnen und Freunden von Luis dazu auf, sich am kommenden Sonntag in der Velpker Sporthalle unbedingt typisieren zu lassen. Peter Friedsch, Gebietsreferent beim DRK Blutspendedienst NSTOB, weist darauf hin, dass ausschließlich Blutspender typisiert werden können und dass es für eine Stammzelltypisierung deutschlandweit eine Altersgrenze bei 55 Jahren gibt.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder