Sisbecks Senioren verlängern Karneval

Was heißt hier „America first“? An erster Stelle steht Klein Sisbeck. So sehen das zumindest die Jecken des Dorfes. Während die meisten Narren ihre Jahreszeit am Aschermittwoch beendeten, verlängerten die älteren Semester unter ihnen im Vereinsheim des SSV Klein Sisbeck das Faschingsfest um einen...