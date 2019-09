Schmollen und lachen bremsen Schnellfahrer in Velpke

Verkehrssicherheit ist ein wichtiges Thema, ganz besonders für Kinder. In Rahmen des Sachkundeunterrichts an der Marienkäferschule in Bahrdorf statteten Viertklässler Velpkes Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke einen Besuch ab. Ihr Thema: Verkehrssicherheit in ihren Dörfern. Und prompt führte...