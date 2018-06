Schützen nehmen an Frühstück teil

Rümmer Der Schützenverein Rümmer nimmt am Schützenfrühstück in Volkmarsdorf teil. Das Frühstück findet statt am Sonntag, 24. Juni, ab 11 Uhr im Festzelt auf dem Schützenplatz. Das Treffen für die Mitglieder des Schützenvereins ist um 10.15 Uhr am Schützenheim Rümmer. Die Abfahrt ist für 10.30 Uhr geplant.