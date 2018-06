Der Verein „Grasleben für alle“ hat sich bewährt

Vorsitzende Veronika Koch hat auf der Jahresversammlung des Vereins „Grasleben für alle“ ein positives Fazit gezogen. Das Besondere an dem 2016 gegründeten Verein sei, dass man sich einerseits mit der Heimat- und Brauchtumspflege und andererseits mit der Flüchtlingshilfe beschäftige, wie in einer Mitteilung betont wird. Wie es dazu kam, berichtet Abteilungsleiter Dr. Rudolf Thieme, zuständig für die Flüchtlingshilfe. Beide „Einrichtungen“ habe man in Grasleben dringend benötigt. Weil nicht zahllose Vereine gegründet werden sollten, traf man sich fortan unter dem Dach „Grasleben für alle“, obwohl beide Abteilungen in der Praxis separat arbeiten. Das sei nicht ungewöhnlich – ein Sportverein habe, so Thieme, ja auch völlig verschiedene Sparten.

Die praktische Arbeit laufe in beiden Abteilungen hervorragend, so das Führungsduo Koch und Thieme. Die Organisation der Feste in der Sparte Brauchtumspflege habe sich, wie sich erst kürzlich beim Maibaumaufstellen gezeigt habe, dank der vielen Helfer perfekt eingeschliffen. Das Engagement der Unterstützer sei einzigartig, so Koch. Ähnliches sagte Thieme für die Flüchtlingsarbeit: „Was dieser Personenkreis ehrenamtlich für Asylbewerber in Grasleben leistet, ist sensationell: Mit der Fahrradwerkstatt, den Kochkursen, dem Kleiderladen und der Begleitung in allen Lebenslagen seien nur wenige Punkte der Unterstützung genannt“. Durch die gut gefüllte Kasse könne in beiden Abteilungen unbürokratisch geholfen werden. Einen kleinen Wermutstropfen gab es dennoch: Mit Klaus Grudke konnte lediglich ein Beisitzer für die Vorstandsarbeit gefunden werden. Hier sei man weiter auf der Suche – Interessenten melden sich bei Veronika Koch unter koch@grasleben-fuer-alle.de.