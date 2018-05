Grundstücke in Grasleben werden vermarktet

Grasleben 44 Flächen für Eigenheime an der Parkallee sind an Bauwillige zu verkaufen. Sie sind 500 bis 1000 Quadratmeter groß.

Nachdem die Gremien der Gemeinde Grasleben den Bebauungsplan und den Erschließungsvertrag für das neue Baugebiet „Parkallee“ im Osten der Ortslage von Grasleben abschließend beraten hatten, konnte der entsprechende Vertrag mit dem Erschließungsträger, der Allerthal Gras Leben GmbH aus Grasleben, notariell beurkundet werden. Wie es in einer Mitteilung der Gemeinde heißt, kamen in Vertretung für Bürgermeisterin Veronika Koch und Gemeindedirektor Gero Janze der stellvertretende Gemeindedirektor Frank Nitsche und der stellvertretende Gemeindebürgermeister Walter Gröger mit Maren Paas, der Geschäftsführerin der Allerthal Gras Leben GmbH, zur Zeichnung des Erschließungsvertrages zusammen. Der zugehörige Bebauungsplan werde in Kürze in Kraft treten.

Die Allerthal Gras Leben GmbH wird laut der Mitteilung die Erschließung des Baugebiets, also die Herstellung der Straßen und Versorgungs- und Entsorgungsleitungen, vorbereiten und mit der Vermarktung der Grundstücke beginnen.

Das Baugebiet umfasst nach Angaben der Gemeinde insgesamt 44 Baugrundstücke mit Grundstücksgrößen zwischen 500 und 1000 Quadratmetern „in reizvoller Lage“. Die Allerthal-Geschäftsführerin Maren Paas rechnet damit, dass Bauwillige Ende des Jahres 2018 mit der Errichtung ihres Einfamilienhauses in Waldlage beginnen können. Auch der stellvertretende Bürgermeister Walter Gröger zeigte sich bei der Vertragsunterschrift erfreut darüber, dass es nun endlich mit dem Bau losgehen kann. „Leider gab es einige Verzögerung bei der Planung. Was aber lange währt, wird endlich gut. Wir hoffen nun auf viele bauwillige junge Familien“, so Gröger.

Kaufinteressenten wenden sich direkt an die Allerthal Gras Leben GmbH unter Telefon (0173) 8 83 30 18 oder E-Mail parkallee@grasleben.com.