Frauensingkreis Velpke feiert 70. Geburtstag mit Konzert

70 Jahre und kein bisschen müde, so präsentierte sich der Frauensingkreis (FSK) Velpke am Sonntag an seiner Geburtstagsfeier während des Jubiläumskonzertes in der evangelischen St. Andreas-Kirche. Zur Unterstützung hatten sich die Frauen um Jutta Wiedemann und Silvia Schulz den Gemischten Chor...