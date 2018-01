Kitas – Wer soll künftig die Trägerschaft haben?

Immer wieder war sie in den vergangenen Jahren in der Diskussion: Die Übertragung der Trägerschaften der Kitas auf die Samtgemeinde. Jetzt steht das Thema in der Politik zur Diskussion. Schon Ende Januar beraten sich die Fachausschüsse damit, wie Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke mitteilt – doch worum geht es genau und welche Auswirkungen hätte die Übertragung für die Eltern und Kinder? Die aktuelle...