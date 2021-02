Bitte nicht schneiden!

Bald haben wir es überstanden. Die langen, unförmigen, herausgewachsenen Mähnen werden Geschichte sein, wenn die Friseure wieder geöffnet haben. Einen Termin habe ich mir schon kurz nach der Ankündigung online gesichert, wohl ahnend, dass ich dann trotzdem noch eine Weile warten muss. Und so ist es: Im April bin auch ich dran. Jetzt ist es bei mir vielleicht nicht ganz so gravierend, zur Not tut es auch ein Zopf oder Knödel auf dem Haupt. Doch bei manchen wird es ehrlich gesagt Zeit. Wie oft habe ich mich in den vergangenen Wochen dabei ertappt, dass ich erschrocken dachte: „Wie sieht der denn auf dem Kopf aus?“ Ich hatte dann die Gesamtsituation kurzzeitig vergessen. Es gab aber noch die, bei denen ich mich fragte, wie sie nach der langen Zeit immer noch so top-frisiert herumlaufen konnten… Gab es auch für Helmstedt geheime Friseurbörsen? Und dann gibt es noch die, bei denen ich es schade finde, dass da bald wieder die professionelle Schere rangeht – denen verlieh die Langhaarmatte mal was richtig Verwegenes...



