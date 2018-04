Ein Wandel kann sich per Etikettierung ankündigen. Aufmerksame Beobachter registrieren, dass sich die Bautätigkeit in Helmstedt verändert. Dabei taucht in der Vermarktung häufiger als gewohnt der Begriff „Luxus“ auf. Jeder Händler preist seine Ware an, keine Frage. Aber „Luxus-Wohnungen“ in...