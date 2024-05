Beim Flözerfest am Lappwaldsee Helmstedt am Samstag, 25. Mai, können auch die neuen Paarbänke ausprobiert werden, die rund um den See aufgestellt worden sind. Unser Foto zeigt von links: Henning Konrad Otto, Geschäftsführer des Planungsverbandes Lappwaldsee, Harbkes Bürgermeister Werner Müller, Helmstedts Bürgermeister Wittich Schobert und Flözerfest-Organisatorin Anja Kremling-Schulz. © FMN | Markus Brich