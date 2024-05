Dedeleben. Auf der B244 zwischen Dedeleben und Jerxheim hat sich am Montagabend ein Motorradfahrer schwer verletzt. Die Strecke war gesperrt.

Auf der Bundesstraße 244 zwischen Dedeleben und Jerxheim hat sich am Montagabend ein schwerer Auffahrunfall ereignet: Ein Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber musste landen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 32 Jahre alter Mann gegen 18.15 Uhr mit seinem Motorrad in Richtung Jerxheim. Zeitgleich wollte ein 36-jähriger Autofahrer von der B244 in einen Feldweg abbiegen. Um einen entgegenkommenden Wagen passieren zu lassen, hielt der 36-Jährige auf Höhe des Feldweges an. Der Motorradfahrer fuhr ihm aus bislang unbekannten Gründen auf.

Rettungskräfte konnten den Biker vor Ort medizinisch versorgen. Wegen der schweren Verletzung flog ein Rettungshubschrauber ihn im Anschluss in das Klinikum Magdeburg-Olvenstedt. Es entstand ein Sachschaden von zirka 17.000 Euro. Die Bundesstraße war den Polizei-Angaben zufolge für zwei Stunden vollständig gesperrt.

