Grasleben. Zwei Personen wurden bei einem Unfall im Kreis Helmstedt verletzt. Sie kollidierten in ihrem Pkw mit einem Baum bei Grasleben.

Ein Pkw ist am Donnerstag gegen 15 Uhr auf der Kreisstraße 50 am Ortseingang von Grasleben im Kreis Helmstedt gegen einen Baum geprallt. Entgegen erster Meldungen, die bei der Feuerwehr eingingen, wurden die beiden Insassen dabei nicht in dem Auto eingeklemmt, informiert die Feuerwehr.

Ersthelfer halfen ihnen demnach aus dem Wagen und übernahmen die medizinische Erstversorgung. Die später eintreffenden Kräfte der Feuerwehr übernahmen die weitere Versorgung der beiden verletzten Insassen und übergaben sie schließlich an einen Notarzt und den Rettungsdienst. Außerdem sicherten die Rettungskräfte der Feuerwehr die Unfallstelle und das rauchende Fahrzeugwrack. Die genaue Unfallursache wird derzeit noch ermittelt.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red