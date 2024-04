Königslutter. Die 80 Jahre alte Dame ist dement und befindet sich möglicherweise in einem orientierungslosen Zustand. Die Suche ist bis jetzt erfolglos.

Eine 80 Jahre alte Frau aus Königslutter wird seit Donnerstag, 4. April, vermisst. Das teilt die Polizei Königslutter mit.

Die ältere Dame kehrte am Donnerstag gegen 8.30 Uhr nicht von ihrem Einkauf bei einem Bäcker zurück zu ihrem Ehemann. Die Vermisste sei dement und befände sich möglicherweise in einem hilflosen beziehungsweise orientierungslosen Zustand, so die Polizei. Diese sucht seit Donnerstag auf Hochtouren nach der älteren Dame, bisher jedoch ohne Erfolg.

Die vermisste 80-Jährige ist etwa 160 Zentimeter groß, hat graues, schulterlanges Haar und trägt eine Brille. Des Weiteren ist sie mit einem grau-beigen Mantel sowie einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen bekleidet.

Die 80-jährige Frau aus Königslutter wird vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe. © FMN | Polizei Wolfsburg

Zeugen, die die Vermisste gesehen haben, werden dringend gebeten, sich umgehend mit der Polizei in Königslutter unter der Rufnummer (05353) 91970 in Verbindung zu setzen.

