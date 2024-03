Niedersachsens Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD, Mitte) zu Besuch im Amtsgericht Helmstedt. Geschäftsleiter Thomas Mühlenbroich führte sie durch das Gebäude und zeigte, was sich in den vergangenen Jahren verändert hat und was sich noch verändern muss, wie hier die Wachtmeisterei. © FMN | Sebahat Arifi