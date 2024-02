Königslutter. Das Hochwasser konnte zu Jahresbeginn im Griff gehalten werden. Wie die Lage unter Kontrolle blieb, lesen Sie hier.

Um den Jahreswechsel führte die Lutter, die in mehreren, teils von Menschenhand geschaffenen Läufen die Kernstadt von Königslutter durchquert, ordentlich Wasser, zeitweise bis zur Oberkante. Zu Überflutungen von bebauten Grundstücken kam es aber nicht. „Dank des Einsatzes aller Beteiligten konnte die Situation im Griff behalten werden“, teilte der Lutteraner Bürgermeister Alexander Hoppe unserer Zeitung auf Anfrage mit. „Es fehlten nur ein paar Zentimeter, dann wäre Wasser auf unser Grundstück gelaufen“, berichtete am Donnerstag Max During, an dessen Grundstück die Lutter entlang fließt. Unter anderem, so teilte During mit, habe die Feuerwehr regelmäßig die Hochwasserlage kontrolliert.