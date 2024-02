Velpke. Der Schulausschuss macht den Weg für eine Fortsetzung der vorübergehenden Änderung der Schulbezirke frei. Außerdem ist dieses Schulprojekt geplant.

Die Samtgemeinde Velpke muss schon wieder in ihre Schulen investieren. Die allgemeinen Unterrichtsräume reichen einfach nicht aus. Ein echtes Problem, denn trotz des Bedarfs an allgemeinen Unterrichtsräumen scheint die Schülerzahl tendenziell rückläufig zu sein. So jedenfalls geht es aus Erklärungen der Samtgemeinde hervor, gemacht im Rahmen der jüngsten Sitzung des Schulausschusses auf Samtgemeinde-Ebene. Das Gremium hatte sowohl einen Grundsatzbeschluss über eine bauliche Erweiterung der Marienkäferschule in Bahrdorf als auch eine Empfehlung für die vorübergehende Beibehaltung der veränderten Schulbezirke vor der Brust. In beiden Fällen war sich die Politik einig. Das ist nicht in jedem Fall verwunderlich, denn im Vorfeld wichtiger Beschlüsse müht man sich im Velpker Rathaus um einen möglichst breiten Konsens der politischen Ebene.