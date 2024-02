Räbke. Wenn ein Amtsgerichtsdirektor, eine Buchhändlerin und ein engagierter Räbker gemeinsame Sache machen, dann wird es spannend.

Als Stefan Miersch, Direktor des Helmstedter Amtsgerichts und in seiner Freizeit Buchautor, durch Zufall einige handgeschriebene Seiten in die Hand fallen, wird er neugierig. Die Spur führt ins Jahr 1946 zurück. Es muss eine merkwürdige Zusammenkunft gewesen sein. Von einem „Waldseminar“ ist in dem Schriftstück die Rede, von einer Pilzverköstigung und von Kriminaloberrat Anton Hauser, der diesen Tag offenbar nicht überlebt hat. Und was hat die rätselhafte Stella di Mare damit zu tun?