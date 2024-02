Königslutter. Ein Zettel in der Tür weist die Kunden auf die Schließung des beliebten Cafés im Herzen Königslutters hin. Viele Fragen bleiben offen.

Das beliebte Café am Markt in Königslutter hat geschlossen. Ob das für immer gilt, darüber lässt sich nur spekulieren. Betreiber Andreas Pabst möchte sich uns gegenüber nicht äußern. Telefonisch ist er zumindest für die Redaktion nicht erreichbar. Auch auf Anfragen via E-Mail äußerte er sich nicht zum Aus für das Café. Lediglich zwei A4-Blätter in den Türen zum Café weisen die Menschen auf diese Tatsache hin.