Helmstedt. Staatssekretärin und Landrat eröffnen 7. Helmstedter Hospiztage und Ausstellung und stellen sich der Frage, was „gutes Sterben“ ist.

Sowohl die Staatssekretärin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung des Landes Niedersachsen Dr. Christine Arbogast als auch Landrat Gerhard Radeck zeigten sich außerordentlich beeindruckt von den „ganz wunderbaren, so warm und einladend eingerichteten neuen Räumlichkeiten der Hospizarbeit“ im ehemaligen „Rathaus der Neumark“. Christine Arbogast erinnerte an etwas, das sie schon im Studium gelernt hat: „Die Räumlichkeiten sind der dritte Pädagoge. Sie haben hier so etwas Wunderbares geschaffen, dass ich außerordentlich überzeugt bin, dass Ihre sicher manchmal schwere und sehr wichtige Arbeit hier nur gelingen kann“.