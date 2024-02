Helmstedt. Die Stadt Helmstedt prüft, welche Heizsysteme in ihrem Gebiet eine Zukunft haben. Wann Eigentümer mit Antworten rechnen können.

Fernwärme, kalte Nahwärme oder doch lieber eine Wärmepumpe? Helmstedter Gebäudeeigentümer werden sich noch in Geduld üben müssen, bis sie verlässlich erfahren, welches Heizsystem wo in der Kreisstadt zukunftstauglich ist. Zwar treibt die Stadtverwaltung die Wärmeplanung bereits zweigleisig voran, doch bis belastbare Erkenntnisse vorliegen, wird es dauern. Das machte Erster Stadtdirektor Hennig Konrad Otto in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz am Mittwochabend klar. Was das im Klartext bedeutet, formulierte Otto so: „Wer jetzt eine neue Heizung braucht, sollte die für sich beste Lösung wählen. Wer mit dem Austausch noch warten kann, sollte sich die Zeit nehmen.“