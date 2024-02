Helmstedt. Der Rat der Stadt entscheidet über eine Untersuchung, wie das Wärmenetz in Zukunft aussehen kann. Das schlägt die Verwaltung vor.

Wie soll in der Stadt Helmstedt künftig geheizt werden, wenn die Wärmeversorgung bis spätestens 2045 treibhausgasfrei sein soll? Diese Frage will die Verwaltung der Stadt Helmstedt in einer kommunalen Wärmeplanung klären. Damit will sie noch in diesem Jahr Angebote von Planungs- oder Ingenieursbüros einholen und den Auftrag vergeben. Eingeplant sind dafür 80.000 Euro.