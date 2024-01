Volkmarsdorf. Der Elfjährige und sein neun Jahre alter Bruder Luka unterstützen die Proteste der Landwirte. Sie wollen echte „Zukunfts-Bauern“ sein.

Die Landwirte sind in diesen Tagen in aller Munde, weil vor aller Augen. Sie protestieren, und es hat längst den Anschein eines Stellvertreterprotestes. Ihre Themen sind nur ein Teil eines ganzen Themencocktails, den viele Menschen jetzt zur Sprache bringen. Parallel hat das Landvolk Niedersachsen eine Kampagne gestartet: Online erklären Bauern in Videos ihre Ausrichtung gen Zukunft.