Helmstedt. Ein Pkw überschlug sich am Büddenstedter Weg in Helmstedt und kollidierte mit einem Schild. Dabei verletzten sich zwei Personen.

In Helmstedt am Büddenstedter Weg ist es am Freitag gegen 8.53 Uhr auf einem Parkplatz zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut der Ortsfeuerwehr Helmstedt überschlug sich dort ein Pkw und kollidierte mit einem Schild. Personen waren nicht eingeklemmt, heißt es. Zwei Personen wurden jedoch verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Durch die Feuerwehr wurde die Batterie abgeklemmt und der Brandschutz sichergestellt. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Helmstedt. Der Einsatz am Büddenstedter Weg dauerte eine gute halbe Stunde, wie die Feuerwehr abschließend schreibt.

red