Helmstedt. Landrat Gerhard Radeck hat für nächsten Freitag, 16 Uhr, zu einer Kundgebung für Demokratie und gegen Rechtsextremismus aufgerufen.

Ein Zeichen setzen, das möchte auch Landrat Gerhard Radeck. In vielen Städten sind bereits an diesem Wochenende Menschen auf die Straße gegangen, um ihre Stimme gegen Rechtsextremismus und für Freiheit und Demokratie zu erheben. In der nächsten Woche, am Freitag, 26. Januar, ab 16 Uhr ist eine solche Kundgebung auch in Helmstedt geplant. Es ist der zunehmend aggressivere Ton, der den Landrat besorgt. Und nicht nur ihn.