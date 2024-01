Helmstedt. 8. März ist Internationaler Frauentag: Es gibt Workshops, Aktionen und Veranstaltungen, um aktuelle Herausforderungen zu diskutieren.

Der Internationale Frauentag wird am 8. März weltweit begangen. Thema der Kampagne zum aktuellen Frauentag im Landkreis Helmstedt lautet: Ohne Gleichstellung wird das nix! Das berichtet der Landkreis.

Der Weltfrauentag tritt nach mehr als 100 Jahren als symbolisches Datum in Erscheinung, an dem sich auf beeindruckende Weise das Engagement von Frauen für Geschlechtergerechtigkeit und zugleich für den Abbau von Diskriminierung bündelt, heißt es in der Pressemitteilung. Er ist in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg entstanden, um das Wahlrecht und mehr Gleichberechtigung für Frauen bei der Arbeit zu fordern. Das war eine große Errungenschaft, so der Landkreis.

Landkreis Helmstedt positioniert sich

Bis heute habe sich einiges bewegt – das gelte es zu sehen und zu würdigen. Doch das reiche bei Weitem nicht aus. Der Landkreis weiter: Noch immer sind Frauen aufgrund ihres Geschlechts Anfeindungen ausgesetzt in Form verschiedenster Ausprägungen wie Ungleichheiten, Antifeminismus, Sexismus und Frauenhass. In den sozialen Medien nimmt Frauenhass mittlerweile als Internetphänomen eine ganz neue Dimension an. Umso wichtiger ist es, dies zu erkennen und dem etwas entgegenzusetzen.

Aus der Perspektive der Gleichstellung sei es dringend erforderlich, die Chancengleichheit für Frauen strukturell und nachhaltig zu verbessern. Ob es um die Stellenbesetzung, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder um individuelle Fragen der Karriereplanung und Qualifizierung gehe, die Gleichstellung der Geschlechter müsse zu einer zentralen Stellgröße werden.

Lebenswirklichkeiten von Frauen weltweit in den Blick nehmen

„Für mich ist der Internationale Frauentag ein Tag von Bedeutung, weil er ein Zeichen setzt, die Lebenswirklichkeiten von Frauen weltweit in den Blick zu nehmen und gegen jegliche Form von Diskriminierung, Ungleichheit, Ungerechtigkeit, Gewalt gegenüber Frauen die Stimme zu erheben. Frauenrechte sind Menschenrechte – deshalb muss der Fokus auf Geschlechtergerechtigkeit ein Teil der DNA jeder Gesellschaft sein“, wird Sonja Klein, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Helmstedt, zitiert.

In diesem Sinne habe der Internationale Frauentag Aufforderungscharakter für ein „Misch’ dich ein“ und das nicht nur an diesem Tag. Zudem bedeute der Weltfrauentag, Frauen wertzuschätzen und zu würdigen für das oft verborgene Engagement in unterschiedlichsten Bereichen unserer Gesellschaft.

Vernetzung soll in Helmstedt gefördert werden

Der Arbeitskreis für den Weltfrauentag wolle das Potenzial von Frauen in den Fokus rücken und damit auch die Chance nutzen, Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit voranzutreiben. In zahlreichen Workshops, Aktionen und Veranstaltungen sind Interessierte eingeladen, gemeinsam die aktuellen Herausforderungen zum Thema Gleichberechtigung zu diskutieren sowie sich zu vernetzen und gegenseitig zu stärken.

Das Veranstaltungsprogramm:www.landkreis-helmstedt.de; Kontakt: (05351) 1211212.

