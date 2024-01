Helmstedt. Auf der Bundesstraße 244 hat es am Montagabend einen Feuerwehreinsatz gegeben. Aus dem Motorraum eines Autos schlugen Flammen.

Mehrere Feuerwehren sind am Montagabend gegen 18.30 Uhr auf die Bundesstraße 244 nach Groß Sisbeck im Kreis Helmstedt ausgerückt. Beim Eintreffen schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum eines Autos, das in Fahrtrichtung Groß Twülpstedt unterwegs war, schreibt die Samtgemeinde Velpke in einer Mitteilung.

Der Motorraum wurde bei dem Feuer völlig zerstört. © FMN | Feuerwehr

Die Einsatzkräfte aus Groß Sisbeck nahmen daraufhin ihre Hochdrucklöschanlage vor. Nachdem das Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Groß Twülpstedt eingetroffen war, löschten die Einsatzkräfte den Brand mittels Schaum ab. Personen wurden nicht verletzt. Insgesamt waren 20 Kräfte vor Ort. Gegen 19.15 Uhr war der Einsatz beendet. Die Polizei ermittelt.

red