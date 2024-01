Helmstedt. Die Helmstedter Kreistagsabgeordneten Tobias Stober und Axel Waterkamp sind aus der AfD-Fraktion mit Josef Rakicky ausgetreten.

Die bisherige AfD-Fraktion im Kreistag Helmstedt hat sich zum Ende des vergangenen Jahres aufgelöst. Das teilte der Landkreis Helmstedt am Montagabend in einer Presseinformation mit. „Die drei AfD-Abgeordneten im Kreistag behalten ihre Mandate, gehören aber nicht mehr derselben Fraktion an. In der Folge müssen die Ausschüsse neu besetzt werden“, erklärt die Pressestelle des Landkreises die Folgen dieser Entscheidung.