Helmstedt. Nach einigem Hin und Her in den kommunalen Haushalten sollen nun Mittel fließen. Das haben die Südkreis-Gemeinden vor.

Auch in finanziell schwierigen Zeiten wollen und müssen Kommunen wie die Stadt Schöningen oder die Samtgemeinde Heeseberg in die öffentliche Infrastruktur investieren. Beide Kommunen wollen gleich mehrere Großvorhaben in 2024 in Angriff nehmen. Die Schöninger starten dabei ebenso wie Königslutteraner mit einem noch nicht durch den jeweiligen Rat verabschiedeten Haushalt in das neue Jahr (wir berichteten). In Schöningen hat sich noch keine Ratsmehrheit für den Verwaltungsvorschlag, die Grundsteuer B als Teil der Haushalts 2024 anzuheben und somit die Einnahmeseite zumindest ein bisschen zu stärken, gefunden.