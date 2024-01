Helmstedt. Eine Woche Protest im Landkreis – die Bauern erhalten differenzierte Unterstützung. So geht es weiter.

Zwei Tage haben sie durchgeatmet, die Landwirte im Landkreis Helmstedt. Doch damit ist nun Schluss. Am späten Sonntagabend sammelten sich einige aus dem Helmstedter Nordkreis, um mit Kolleginnen und Kollegen aus Hannover und Celle nach Helmstedt zu fahren, dort weitere Landwirte zur Weiterfahrt nach Marienborn mitzunehmen. Endgültiges Ziel der Treckerfahrt durch die Nacht: das Brandenburger Tor in Berlin. Dass es längst nicht nur um Agrardieselrückvergütung und Kfz-Steuer auf Landmaschinen geht, machen die Mitdemonstranten aus Handwerk und Dienstleistung deutlich. Was aber denken Menschen im Landkreis? Wir haben ein paar befragt.