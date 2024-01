Helmstedt. Das Staatsorchester Braunschweig gastierte vor ausverkauftem Brunnentheater in Bad Helmstedt mit einem außergewöhnlichen Auftritt.

Am Ende tobte das Publikum, und das Orchester gab noch einmal alles, den Radetzky-Marsch, der Klassiker. Ihn gab es am Samstagabend im Brunnentheater Helmstedt nach einem für Neujahrskonzerte ungewöhnlichen Programm. Vor ausverkauftem Haus brillierte das Staatsorchester Braunschweig unter Leitung von Generalmusikdirektor Srba Dinic. „Es war einfach fantastisch“, resümierte Lorenz Flatt vom Helmstedter Verein für Kultur, Veranstalter des Konzerts, später am Telefon.