Helmstedt. Eine Samtgemeinde führt sogar das Schuldenranking in ganz Niedersachsen an. Wie die Kommunen ihre Haushalte aufbessern wollen.

Die Samtgemeinde Heeseberg zählt zu den am schwersten verschuldeten Kommunen in Niedersachsen, sagt Kai Fredrich, der den Fachbereich Finanzen der Samtgemeinde leitet. Die jüngste Erhebung des Landesamtes für Statistik für das Jahr 2022 sieht die Samtgemeinde sogar an der Schulden-Spitze im Land: Der Auswertung lag eine Pro-Kopf-Verschuldung von 11.450 Euro zu Grunde. Mittlerweile ist der Schuldenberg sogar noch weiter gestiegen, nämlich auf 44 Millionen Euro zum Ende des Jahres 2023: Das sind 11.964 Euro pro Einwohner.